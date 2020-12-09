En çok yağış hangi bölgeye düştü?

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağış, metrekareye 26 kg yağmurun düştüğü Kantara ve Tatlısu’da kaydedildi

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Kantara, Tatlısu 26 kg/m², Mehmetcik 17 kg/m², Kalkanlı 11 kg/m², Çayırova 8 kg/m², Sipahi 6 kg/m², Zafer Burnu 5 kg/m², Dipkarpaz, Çamlıbel, Kozanköy 4 kg/m², Yenierenköy, Selvilitepe, Gaziveren3 kg/m², Doğancı, Esentepe, Güzelyurt, Bostancı, Lefke, Girne 2 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0,1- 1 kg/m² arası yağış kaydedildi.