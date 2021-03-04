En çok yağış hangi bölgeye düştü?

En çok yağış hangi bölgeye düştü?
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Dairesi, son 24 saatte  en çok yağışın metrekareye  60 kilogram ile Alsancak bölgesine düştüğünü açıkladı.

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Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, bu sabah saat 08.00 itibarıyla  son 24 saatte gerçekleşen yağışların yörelere dağılımı şöyle açıklandı.

“Alsancak:60 kg/m²; Karaoğlanoğlu:51 kg/m²; Koruçam:43 kg/m²; Selvilitepe:32 kg/m²; Tatlısu:30 kg/m²; Girne: 29 kg/m²; Kozanköy:28 kg/m²; Kantara:25 kg/m²; Alevkaya:24 kg/m²; Beylerbeyi: 20 kg/m²; Çamlıbel, Değirmenlik: 18 kg/m²; Boğaz, Esentepe: 16 kg/m²;
Lefke, Balıkesir: 15 kg/m²; Yenierenköy, Ercan, Doğancı, Gemikonağı, Taşkent:14 kg/m².”

Diğer yörelerde ise 1 ile 13 kg/m² arası yağış kaydedildi.

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