En çok yağış hangi bölgeye düştü?

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en çok yağışın Lefkoşa bölgesinde kaydedildiğini bildirdi.

Daireden yapılan açıklamaya göre, dün sabahtan bu sabaha kadar bazı merkezlere düşen yağış miktarı şu kadar:

Yakın Doğu Üniversitesi 22 Kg/M2, Lefkoşa 20 Kg/M2, Türkeli 19 Kg/M2, Alayköy 11 Kg/M2, Mallıdağ 10 Kg/M2, Güzelyurt ve Mehmetcik 8 Kg/M2, Lefke ve Boğaz 7 Kg/M2, Alevkaya 6 Kg/M2”

Diğer yörelerde ise 0,1-6 KG/M2 yağış düştü.