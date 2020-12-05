En çok yağış hangi bölgeye düştü?

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en fazla yağışın 33kg/m2 ile Devlet Üretme Çiftliği bölgesinde kaydedildiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, dün sabahtan bugün sabaha kadar, Kırıkkale 29 Kg/M², Selvilitepe 26 Kg/M², Ercan 22 Kg/M², Koruçam 21 Kg/M², Kozanköy 19 Kg/M², Türkeli 18 Kg/M², Beyarmudu 16 Kg/M², Akdoğan, Çamlıbel 14 Kg/M², Boğaz, Lefkoşa 12 Kg/M², Kalkanlı 11 Kg/M² ve diğer yörelerde 0,1 İle 10 Kg/M² arası yağış kaydedildi.