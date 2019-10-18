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En çok yağış nereye düştü?

En çok yağış nereye düştü?
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Meteoroloji Dairesi dün sabah 08.00le bu sabah 08.00 arasındaki 24 saatlik sürede KKTC genelinde metrekareye düşen yağmur miktarlarını açıkladı.
Soon 24 saatte metrekareye, Değirmenlik’te 63, Serdarli ve Alevkayası’nda 37, Taşken ve Beylerbeyi’nden 33, Gönendere’de 21, Geçitkale’de 19, Girne’de 18, YDÜ bölgesinde 14 kilogram yağış kaydedildi.
Diğer bölgelere 1 ile 7 kilogram/metrekare arası yağış düştü.

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