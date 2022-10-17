En çok yağışı metrekareye 56 kilogramla Pile aldı

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En çok yağışı metrekareye 56 kilogramla Pile aldı
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Meteoroloji Dairesi, en çok yağışı metrekareye 56 kilogramla Pile’nin aldığını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi dün sabahtan bugün sabaha kadar gerçekleşen yağış miktarlarını açıkladı.

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Yağışların yörelere göre dağılımı şöyle;

Koruçam 34 kg/m², Akdeniz, Çayırova, Alevkaya, Serdarlı 28 kg/m², Akdoğan, Esentepe, Kırıkkale 27 kg/m², Devlet Üretme Çiftliği 26 kg/m², Beyarmudu, Mehmetçik 23 kg/m², Çamlıbel, Gemikonağı 22 kg/m², Ercan, Vadili 21 kg/m², Geçitkale, Kalkanlı, Gazimağusa 20 kg/m².

Diğer yörelerde ise 1-19 kg/m² arası yağış kaydedildi.

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