En fazla yağış, Dipkarpaz'a

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 19 kg ile Dipkarpaz’da kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Dipkarpaz 19 kg/m², Pile 13 kg/m², Gönendere 12 kg/m², Kaleburnu 11 kg/m², Sipahi, Zafer Burnu, Akdoğan 10 kg/m², Esentepe, Vadili, Akıncılar, Dörtyol, Beyarmudu 9 kg/m², Alevkaya, Kırıkkale, Mallıdağ, Yenierenköy 7 kg/m², Ercan, Girne, Değirmenlik, Geçitkale, İskele, Tatlısu, Karaoğlanoğlu 6 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0,1 ile 5 kg/m² arası yağış kaydedildi.