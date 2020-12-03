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En fazla yağış İskele'ye

En fazla yağış İskele'ye
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 En fazla yağış metrekareye 78 kilogram ile İskele’de kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, bu sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatteki yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“İskele 78 kg/m², Güzelyurt 65 kg/m², Bostancı 46 kg/m², Girne 33 kg/m², Kantara 28 kg/m², Selvilitepe 25 kg/m², Mehmetçik, Çayırova 17 kg/m², Gazimağusa 12 kg/m², Akdeniz 9 kg/m², Geçitkale 8 kg/m², Salamis 6 kg/m²”
Diğer yörelerde ise 0,1 ile 3 kg/m² arası yağış kaydedildi.

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