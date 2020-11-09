En fazla yağış Koruçam'da

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 23 kg ile Koruçam’da kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Koruçam 23 kg/m², Alayköy 7 kg/m², Doğancı 4 kg/m², Gaziveren, Lefke, Bostancı 3 kg/m², Güzelyurt, Zümrütköy, Taşpınar 2 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0,1 ile 1kg/m² arası yağış kaydedildi.