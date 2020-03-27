En fazla yağış Mehmetçik'e

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 4 kg Mehmetcik’e düştü

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Mehmetçik 4 kg/m², Yenierenköy 2 kg/m², Çayırova, Dipkarpaz, Kantara 1 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 1 kg/m²’den az yağış kaydedildi.