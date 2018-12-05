En fazla yağış nereye düştü?

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 97 kg ile Sipahi ve Zafer Burnu’nda kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Sipahi, Zafer Burnu 97 kg/m², Yenierenköy 61 kg/m², Geçitkale 52 kg/m², Gazimağusa 51 kg/m², Gönendere 40 kg/m², Mallıdağ 38 kg/m², Dipkarpaz 37 kg/m², Mehmetcik 35 kg/m², İskele 32 kg/m², Ziyamet 28 kg/m², Girne 27 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0,4 ile 25 kg/m² arası yağış kaydedildi