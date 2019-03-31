En fazla yağış Taşkent'e

En fazla yağış Taşkent'e

KKTC’de bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağış, Taşkent’te  metrekareye 90 kilogram olarak ölçüldü.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, dün saat 08:00’den bugün  08:00’e kadarki sürede metrekareye düşen yağış miktarları bölgelere göre şöyle:

“Taşkent, 90 kg, Boğaz  66 kg, Kozanköy 51 kg, Selvilitepe-Mallıdağ-Tatlısu 42 kg, Beylerbeyi-Yenierenköy 33 kg, Türkeli  32 kg, Kantara 26 kg, Kalkanlı 25 kg, Zaferburnu 23 kg, Ercan 22 kg, Güzelyurt 21 kg”

Diğer yörelere ise 1 ile 20 kg/m2 arası yağış  kaydedildiği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2019, 15:42
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