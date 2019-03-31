En fazla yağış Taşkent'e

KKTC’de bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağış, Taşkent’te metrekareye 90 kilogram olarak ölçüldü.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, dün saat 08:00’den bugün 08:00’e kadarki sürede metrekareye düşen yağış miktarları bölgelere göre şöyle:

“Taşkent, 90 kg, Boğaz 66 kg, Kozanköy 51 kg, Selvilitepe-Mallıdağ-Tatlısu 42 kg, Beylerbeyi-Yenierenköy 33 kg, Türkeli 32 kg, Kantara 26 kg, Kalkanlı 25 kg, Zaferburnu 23 kg, Ercan 22 kg, Güzelyurt 21 kg”

Diğer yörelere ise 1 ile 20 kg/m2 arası yağış kaydedildiği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2019, 15:42