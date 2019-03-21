En son hava durumu tahminleri

KKTC Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölgemiz yüksek basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında, bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği belirtildi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde civarında seyretmesi, rüzgarın ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 18-24 derece dolaylarında seyredecek.