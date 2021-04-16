Ender Denktaş Vangöl'den TRT dizisine tepki

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R.Denktaş'ın kızı Ender Denktaş Vangöl, TRT ekranlarında yayınlanan "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinin dün akşam ekranlara gelen bölümüne tepki gösterdi.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Vangöl, şunları kaydetti:

"Ne yazayım şimdi size “müfettiş” olarak adamıza gelerek örgütlemeye yardımcı olan ve savaşa hiç katılmamış RIZA Vuruşkan amcamızın,Gösterdiğiniz gibi tek başına savaşarak bizi kurtarmadığını mı !!! Yoksa LİDERLERİMİZİN ,sizin bilmeyenlere göstermek istediğiniz KORKAK ve ÇARESİZ olmadıklarını mı...!!! SİZE ARTIK BİŞEY YAZMAMA DEĞER Mİ SİZCE ...Emin olun ki DEĞMEDİĞİNİZİ BİLİRSİNİZ .Çünkü saklandınız birilerinin gücüne kuvvetine, sin da gulle geçer TIK YOK .Çünkü SİZ sadece BAŞKALARININ KU￼KLALARI DURUMUNDASINIZ .Nurlarda ol Rıza amca .Hayatta olsaydın böyle gösterilmeyi eminim ki sende istemezdin .Çünkü O dönem yetişen hiç bir Görevli ,Olmadık olaylara İmza ATMAZ olmadık şeyleri Anlatmazlardı . O “filimdeki “makarios un Hayal dediği Dünyada yaşayan bu senaryoyu YARATANLARDIR .”yaralı”Rolündeki VURAL TÜRKMEN şu anda hayatta olsaydı O fotoğrafları ulaştıran kişi olduğunu övünçle söylerdi mesela ve en azından Ben bazı şeylerin ne kadar yalan yanlış olduğunu bilmesem tek kelime etmezdim .Tek isteğim bu senaryoyu içimizden hangi bilgisizin veya piyonun anlattığı , ya da böyle olması gerektiği için mi yapıldığının AÇIKLANMASI .. BUNUN CEVABINI VERMEK ZORUNDASINIZ ...Çünkü Ben sizlerin ne yapmaya çalıştığının FARKINDAYIM.Tüm Yazdıklarımın ARKASINDAYIM .Tekrar edeyim TARİH bu günlerde bu SENARYOLARIN içinde olup kendi senaryosunu yaratanları KARA KALEMLE YAZACAK .Haberiniz olsun.HİÇ UTANMA DİYE BİŞEY KALMADI.Yüzlerine Tükürün yarabbi şükür derler.yeni Metotları bu ."