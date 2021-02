Ender Denktaş Vangöl, DP'den istifa ettiğini duyurdu

Demokrat Parti'li Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis Üyesi Ender Denktaş Vangöl , partsinden istifa ettiğini duyurdu.

Vangöl, şu açıklamalarda bulundu:

“Tam 11 ay, dile kolay, her türlü söyleme, davranışa, ihanete, olmayan dedikodulara sabrettik. Aylar önce şahsen almış olduğum bir kararı, Yüksek Seçim Kuruluna yazmış olmama rağmen yine de “maneviyat” diyerek, belki düzelirler umuduyla hep sabırla dayanarak yürürlüğe geçirmemiştim. Her sabrın bir sonu var olduğu gibi her tahammülün de bir sınırı vardır. Buraya kadarmış. Sesimizin hiçbir şekilde duyulmayarak her yanlışlığa sessiz kalındığı hep birilerinin emirleriyle hareket edildiği bir idari sistemin parçası olmak elbette ruhuma ve inançlarıma uygun değildir ve olmamıştır.

Öncesini dahi içimize hala bugün sindirememişken, ayni şekilde devam eden davranışlara da ses çıkarılmayışı benim son noktamdır. Demek ki siz her koşulda bir diğerini istediğiniz şekilde görevden alır ve bunu yapanlara da ses çıkarmayarak dahil olabilme durumundasınız. Demek ki siz içine düşürülebileceğimiz herhangi bir yanlışa dur deme yetisinde değilsiniz. Demek ki siz kanıtlandığı üzere hep birilerinin emrini yerine getireceksiniz. Yapılan bu son davranışın, hiçbir etik kurala uygun olmadığı ve önce överek göklere çıkarılıp sonrasında bir çırpıda silebileceğiniz değerlerimize aylardan beri önce kendi içinde yıllarca emek verip var ettiği Partiden bir diğerini YOK Sayabileceklerdensiniz.

En zor zamanda sahip çıkmadığınız çıkamadığınızı artık sağır sultan bilmektedir. Şimdi ise yine ayni şekilde kendilerine göre bir “Bahaneyle” işe yarayan insanları bir çırpıda silebilenlere seyirci kalanların içinde yer almaktansa ,aynen sizlerin yapabildiği gibi üstelikte en azından şahıs olarak belki düzelirler” fırsatını da vererek, hala daha tüm yanlışlara sessiz kalınarak ,hiç bir şekilde tasvip etmediğim düşünce ve davranışlara sırf “iktidarda” olabilmek adına yapılan ötekileştirme değersizleştirme ve akan suyun peşinden sürüklenmenize, herhangi bir çabayla yolu değiştirilen suda boğulmamıza çare yerine ,akış neresiyse oraya akma eğilimlerinize hiçbir şekilde onay vermediğimi vermeyeceğimi ve her şeye rağmen son ana kadar sabrederek infial içinde izlediğim ve tüm bu çarpıklığın içinde yer almaktan rahatsızlık duymayarak hiçbir yanlışlığa ses çıkarmayan bir siyasi anlayışın içinde olmayacağımı da bu vesileyle bildirir kamuoyunun taktiri ile Seçilmiş olduğum “Belediye meclis” üyeliği görevimin, süre doluncaya kadar “bağımsız” olarak sürdüreceğimi, sadece kendi hür ve özgür irademle demokrat partiden istifa ettiğimi önce hiç bir şekilde istifamla ilgili danışmadığım ve beni anlayışla karşılayacaklarına inandığım ailemden, sonra bana inanan ve seven insanlardan özür dileyerek duyururum.

Bugünden itibaren doğruluğun, insanca hakça hukukça adaletle yaşanabilir bir ülkeye dönüştürme çabasında olmayan hiç bir siyasi anlayışın içinde olmayacağımı ve bizim “siyasi” anlayışımızın içinde önce saygı, sevgi, vicdan, inanç ve maneviyatın var olduğunu, maneviyatı olmayan hiç bir anlayışın içinde, güvenle, inançla ve en önemlisi insanca yaşanılabilir bir idare biçimiyle yönetilen bir yapı olamadığını ve olamayacağını da açıkça ifade ederim. Biz siyaseti sizlerin anladığı şekliyle değil,” yorulma” kelimesinin hiçbir şekilde siyasi literatürde olmadığı bilinciyle böyle öğrendik böyle biliriz.”