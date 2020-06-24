Enerji Verimliliği konulu Webinar bugün gerçekleştiriliyor.

Avrupa Birliği; Elektrik Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Lisanslı Elektrik Müteahhitleri Birliği ile iş birliğinde enerji verimliliği konulu webinar düzenliyor.

Avrupa Birliği Bilgi Merkezinden verilen bilgiye göre, webinarda elektrik enerjisini verimli bir şekilde kullanmanın aile bütçesine, ekonomiye ve ada çevresine olan faydaları konuşulacak.

AB Sürdürülebilir Enerji Haftası ile örtüşen webinar, bugün 18:30 – 20:00 saatleri arasında yapılacak ve AB Bilgi Merkezi Facebook sayfasından da yayınlanacak.

Webinarda, Elektrik Mühendisleri Odası, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği, Güney Kıbrıs’tan Kıbrıs Lisanslı Elektrik Müteahhitleri Birliği’nden temsilciler ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Kozan Uzunoğlu yer alacak.