Enfeksiyon Servisinde çalışan 1 hemşirenin testi pozitif

Enfeksiyon Servisinde çalışan 1 hemşirenin testi pozitif
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Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Enfeksiyon Servisinde çalışan 1 hemşirenin  24 Şubat 2021 tarihinde yapılan Covid-19 PCR testinin pozitif çıktığını , tedavisine başlandığını, temaslı takibinin yapıldığını duyurdu.

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