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Enfeksiyon Servisinde çalışan 1 hemşirenin testi pozitif
Kıbrıs
25 Şubat 2021 Perşembe 16:03
Kıbrıs Genç Tv
Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Enfeksiyon Servisinde çalışan 1 hemşirenin 24 Şubat 2021 tarihinde yapılan Covid-19 PCR testinin pozitif çıktığını , tedavisine başlandığını, temaslı takibinin yapıldığını duyurdu.
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