“Engelli Bireyler: İstihdam ve Erişilebilirlik” konulu panel 5 Aralık Pazartesi günü Gönyeli SAM'da yapılacak

"2022 Avrupa Engelli Bireyler Günü" kapsamında, Avrupa Komisyonu’nun desteği ile düzenlenen “Engelli Bireyler: İstihdam ve Erişilebilirlik” konulu panel, 5 Aralık Pazartesi Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi'nde yapılacak.

AB Bilgi Merkezi’nden verilen bilgiye göre, 16.00-18.00 saatleri arasında düzenlenecek panelin açılış konuşması Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Bölüm Başkanı Virve Vimpari yapacak.

Gazeteci Aysu Basri Akter’in moderatörlüğündeki etkinlikte, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, AB finansmanlı Sivil Alan Projesi’nden Evrim Peker ve çalışma yaşamında özel gereksinimli birey olarak deneyimlerini anlatmak üzere Ömer Bulduk, engellilik, istihdam ve erişilebilirlik konularında konuşacak.