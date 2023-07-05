"Engelli Bireylerin Güçlendirilmesi" projesi açılış etkinliği Cuma günü yapılacak

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen "Engelli Bireylerin Güçlendirilmesi: İstihdamın Önündeki Engellerin Kaldırılması Yoluyla Engelli Bireylerin Haklarının Korunması" Projesi açılış etkinliği cuma günü saat 10.30 ile 12.00 arasında Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği binasında yapılacak.

Ortopedik Özürlüler Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada, çalışma ve istihdam hakkının temel bir hak olduğuna işaret edilerek, istihdamın sadece gelir değil, aynı zamanda sosyal katılım için de fırsatlar sağladığı kaydedildi ve bunun özellikle engelli bireyler için oldukça önemli olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, engelli bireylerin istihdam alanında yaşamaya devam ettikleri dezavantajlı durumu ele almak üzere, yeni ve kapsamlı tedbirler alınmasının zamanının geldiği de belirtildi.

Açıklamada, “Bu doğrultuda Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, sektörler arası iş birliği yoluyla iyi uygulamaların sayısını artırarak engelli bireylerin istihdamını geliştirmeyi amaçlayan bir proje başlatıyor. Bu proje AB tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında 8 Hibe Programı kapsamında finanse edilmekte ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği tarafından yürütülmektedir.” ifadelerine de yer verildi.