CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli de “Engelli Haklarının Savunulması” başlıklı konuşma yaptı.

Engelli hakları konusundaki uluslararası anlaşmalara işaret eden İncirli, 2010 yılında KKTC Meclisi’nden geçerek yasallaşan BM Engelli Hakları Sözleşmesine işaret etti.

Engellilerin eğitime ulaşabilmesi, hayatta katılabilmesi, çalışabilmesi, karar alma mekanizmalarına katılabilmeleri ve hak ve özgürlüklere ulaşmasının önemine değinen İncirli, tüm dünyada engelli kişilerin daha yoksul koşullarda yaşadığını, bu nedenle ekonomik koşullarına da önem verilmesi gerektiğini anlattı.

Kısa süre önce kurulan Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun engellilerin başvurabileceği bir merci yarattığını kaydeden İncirli, bu Komisyon’un ülkede yaşayan engellilerin sağlık, eğitim, ulaşım gibi haklara ulaşması açısından önemine işaret etti.

Öte yandan engellilerin durumunun değerlendirilmesi konusunda yaşanan sıkıntılara işaret eden İncirli, bu sorunun ortadan kaldırılması için Sağlık Değerlendirme Yönetmeliği’nin hızlıca güncellenmesi gerektiğini, bu konudaki çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Engellilerin çalışma hayatına katılmasının önemine de değinen İncirli, bu konuda da çalışmalar yürütüldüğünü anlattı.

Özel Eğitim Tüzüğü’ne değinen İncirli, sadece engelli bireylerin değil özel eğitime ihtiyaç duyan farklı bireylerin de gözetilmesinin önemine işaret etti.