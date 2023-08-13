Engelli hayvanlar ile sokak hayvanlarına bir umut: Özgürlük Sığınağı

Girne Alsancak’ta bulunan Freedom Sanctuary (Özgürlük Sığınağı), 150 engelli hayvana yuva olurken, sığınak yetkililerinin girişimleri ve uğraşları sonucu 2023 yılı içinde 1200’ün üzerinde sokak hayvanı kısırlaştırıldı.

Gönüllü çalışanları ile hizmet veren Özgürlük Sığınağı’nın yetkilisi Nülten Oral, çalışmaları hakkında Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) bilgi verdi.

Alsancak’ta ayrı yerlerde 95 engelli köpek ve 55 engelli kediye yuva olan Özgürlük Sığınağı’nın tüm sakinlerinin kısırlaştırıldığını anlatan Oral, engelli hayvanların ameliyat ve tedavi gibi ihtiyaçları nedeniyle masraflarının daha yüksek olduğunu belirterek, duyarlı kişilerin destek ve bağışlarını istedi. Bağışçıların desteğinin önemini yineleyen Oral, kendilerinin de bingo, tombala, pizza gecesi gibi etkinlikler düzenleyerek bağış topladıklarını aktardı.

Oral, sığınaktaki hayvanları yuvalandırmaya çalıştıklarını da anlatarak, engelli hayvanlara talebin az olmasından yakındı.

-“1200’den fazla hayvan kısırlaştırıldı”

Özgürlük Sığınağı’nın 3 yıldır yürüttüğü Sokak Köpeği/Kedisi Kısırlaştırma ve Serbest Bırakma Topluluğu Projesi” hakkında da bilgi veren Oral, proje kapsamında yılın başından günümüze 1200’den fazla sokak köpeği ve kedisinin kısırlaştırıldığını kaydetti. Ülkedeki kısırlaştırma ücretinin yüksek olduğu eleştirisinde bulunan Oral, Girne’de Garfield ve Happy Tails veteriner klinikleri ile anlaştıklarını bildirdi.

Sokak hayvanı kısırlaştırmak isteyen kişilerin 05338730094 numaralı telefonu arayarak veya 05428822409 numaralı telefona WhatsApp mesajı atarak randevu ayarlayabileceğini ve bir miktar bağış karşılığında kısırlaştırma operasyonunu yaptırabileceğini anlatan Oral, ilgilenenlerin bahse konu numaralardan Türkçe, İngilizce, Almanca ve Rusça dillerinde yardım alabileceğini de belirtti.

Oral, engelli hayvanlar ve sokak hayvanları ile ilgili ülkedeki yetkili mercilerle de görüştüklerini belirterek, gerekli destek ve yardımı bulamamaktan yakındı.