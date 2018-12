Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulunun çalışmaları anlatıldı

Başbakan Tufan Erhürman, artık engelli insanların ve engelli örgütlerin sorunlarını taşıyabileceği bir merci olduğunu kaydederek, Başbakanlık bünyesinde kısa süre önce oluşturulan Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun işlevlerini hızlı şekilde yerine getirmeye başladığını kaydetti.

Engelli Koordinasyon Kurulu’nun kurulması, Özel Eğitim Tüzüğü’nün çıkarılması, engelli tanımının yeniden yapılması, engellilerin istihdamının önünün açılması gibi konuların yıllardır dillendirildiğini kaydeden Başbakan, “Ben kendimi bildim bileli bu sorunlar hep ardı ardına sıralanıyor. Özellikle sorunlar bugün itibarıyla yetkili makamlara aktarılıyor, bir yıl sonra da kaldığımız yerden devam ediyoruz… Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun varlığı bu kısır döngüyü kıracak” dedi.

Başbakan Erhürman, Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun basın toplantısında konuştu.

Kurul’un, sorunları hızla ele aldığını ve sonuçlandırdığını kaydeden Erhürman, “Kurul, bize engelsiz ve eşitlikçi ülke olma yolunda hızla adım atabilme umudu veriyor” dedi.

Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Başkanı Günay Kibrit de basın toplantısındaki konuşmasında, “Tüm engel grupları için her alanda fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda çalışmalarını genişleterek tüm hizmetlere yaymayı hedefleyen kurul her türlü inisiyatifi almaya hazırdır ve yetkilidir” dedi.

Kibrit, engelliliğin tanımının yeniden yapılması ve engellilik kıstaslarının belirlenebilmesi için “Engelli Değerlendirme Komitesi”, engelli vatandaşların sorunlarının doğrudan iletilebileceği “Engelli Sivil Toplum Örgütleri Komitesi”, Özel Eğitim Tüzüğü’nün, Milli Eğitim Yasası altında hayata geçirilmesi için de “Özel Eğitim ve Farkındalık Komitesi” kurduklarını duyurdu.

Engellilerin en önemli ve güncel sorunlardan birinin istihdam olduğunu ifade eden Günay Kibrit, hem istihdam hem de çalışan engellilerin hakları konusunda çalışma başlattıklarını belirtti.

BAŞBAKANLIK’TA BASIN TOPLANTISI

Erhürman’ın da katılımıyla bu öğleden sonra Başbakanlıkta düzenlenen basın toplantısında Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun çalışmaları hakkında bilgi verildi. Kurul Başkan ve üyeleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bugün devlet ve hükümet yetkililerini de ziyaret etti.

Basın toplantısında Başbakanlık Daire Müdürü Umure Örs de hazır bulundu. Örs, Başbakanlık temsilcisi olarak kurulda başkan yardımcılığı görevini de yürütecek.

ERHÜRMAN: “KURUL BİZİM AÇIMIZDAN DEĞERLİ BİR İŞLEVİ ÜSTLENİYOR”

Başbakan Tufan Erhürman, “3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü” nün engeller ve engellilerle konusunda herkese daha da farkındalık katmasını diledi.

Başbakanlık bünyesinde kısa süre önce oluşturulan Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun işlevlerini hızlı şekilde yerine getirmeye başladığını kaydeden Başbakan, “Artık engelli insanlarımızın ve engelli örgütlerimizin sorunlarını taşıyabileceği bir merci var. Bu merci konuyu bilen insanlardan oluşuyor. ‘Biz bu çalışmaları kendimiz yürütelim’ desek hızlı şekilde tamamlayamayacağımız işleri kurul şimdi çok daha hızlı şekilde tamamlayacak… Hem bu potansiyele, hem bilgi birikimine hem de erişime sahip kurul bizim açımızdan değerli bir işlevi üstleniyor” dedi.

Kurulun tüzükler ve mevzuat çeşitliliği üzerine çalışmalara başladığında da işaret eden Başbakan Erhürman , “Kuruldan gelen çalışmaları hızla Bakanlar Kurulu’na sevk etme şansına sahip olacağız. Tüzükse zaten hızla Bakanlar Kurulu’ndan geçecek. Yasalarda değişiklikler ise kanun tasarısı olarak Meclis’e sunulacak” dedi.

“BEN KENDİMİ BİLDİM BİLELİ BU SORUNLAR HEP ARDI ARDINA SIRALANDI…KISIR DÖNGÜ KURULLA KIRILACAK…”

Başbakan Tufan Erhürman, şunları da söyledi:

“Engelli Koordinasyon Kurulu’nun kurulması, Özel Eğitim Tüzüğü’nün çıkarılması engellilerin tanımının yapılması yıllardır dillendiriliyordu. Bu demek değildir ki engelli tanımının dışında kalacaklara devlet yardım etmeyecek ama engelli tanımı ayrı yapılsın… O tanımın dışındakiler için ayrı düzenlemeler getirilsin…Özellikle istihdam edilmiş engellilere karşı eşitsiz uygulamalar kaldırılsın ve tabii ki engelli istihdamının da önü açılsın… Yeni çalışmalar yapılsın…Ben kendimi bildim bileli bu sorunlar hep ardı ardına sıralanıyor. Özellikle sorunlar bugün itibarıyla yetkili makamlara aktarılıyor, bir yıl sonra da kaldığımız yerden devam ediyoruz… Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun varlığı bu kısır döngüyü kıracak… Kırıyor bile. Hızla bu sorunlar ele alınıyor, sonuçlandırılıyor. Kısa süre içinde ürünler Başbakanlık aracılığıyla Bakanlar Kurulu’na getirilecek ve sorunlara hızla çözüm bulacağız. Kurul ve kurulda görev alanlar engelsiz ve eşitlikçi bir ülke için önemli bir adım…. Kurul bana, eşitlikçi ve engelsiz bir ülke ve toplum olma yolunda hızla adım atabileceğimiz konusunda umut veriyor. Hazırladığınız her çalışmada yanınızda olacağız. Çalışmaların hızla sonuçlanması için elimizden geleni yapacağız… ”

KİBRİT, KURUL’UN VİZYON VE MİSYONUNU AÇIKLADI

KKTC Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Başkanı Günay Kibrit, basın toplantısında söz alarak kurulun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kibrit, kurulun vizyonunu, “Ülkede yaşayan tüm engel gruplarının yaşam standartlarını yükseltmek; engellilerin kamu hizmetini eşit şekilde alabilmesini sağlamak” olarak aktardı.

Günay Kibrit, kurulun misyonunu “Engellilerin eğitim, sağlık, ulaşım, istihdam gibi hizmetlerde yaşadığı zorluklara çözüm bulmak, düzenli ve etkin hizmet alabilmesini sağlamak; kamudaki bürokrasiyi ve yetki karmaşasını aşmak; engellilerin yerel yönetim hizmetlerinden eşit şekilde faydalanması sağlamak; engelli farkındalığı eğitimlerinin verilmesini, engellilerin sosyal hayata katılmasını sağlamak” olarak dile getirdi.

ENGELLİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ KOMİTESİ KURULDU

KKTC Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu olarak göreve gelir gelmez engelli sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin yer aldığı Engelli Sivil Toplum Örgütleri Komitesi kurduklarını aktaran Kibrit, “Komiteyle engelli vatandaşlarımızın sorunlarının ve çözüm önerilerinin kurulumuza direkt aktarılması sağlandı” dedi.

Kibrit, basın toplantısında engellilerle ilgili öne çıkan ve çözüm bekleyen üç ivedi konu olduğunu belirterek sırasıyla bunlara da değindi.

ENGELLİ DEĞERLENDİRME KOMİTESİ OLUŞTURULDU

Günay Kibrit engelliliğin tanımının yeniden yapılması ve engellilik kıstaslarının belirlenebilmesi için paydaş kamu kurumlardan ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin yer aldığı “Engelli Değerlendirme Komitesi” oluşturduklarını, ilgili mevzuatlardaki anomalilerin giderilmesi ve eksiklerinin tamamlanması için çalışma başlattıklarını aktardı.

ÖZEL EĞİTİM VE FARKINDALIK KOMİTESİ KURULDU

Özel Eğitim Tüzüğü’nün, Milli Eğitim Yasası altında hayata geçirilmesi amacıyla paydaşların temsilcilerinin katılımıyla “Özel Eğitim ve Farkındalık Komitesi” oluşturduklarını belirten Kibrit, “Tüzük üzerindeki çalışmalar başladı. Kısa zaman sonra ‘Özel Eğitim Tüzüğü’ Bakanlar Kurulu’nun gündemine taşınacak” dedi.

“ENGELLİLERİN EN ÖNEMLİ VE GÜNCEL SORUNLARDAN BİRİ DE İSTİHDAM”

Engellilerin en önemli ve güncel sorunlardan birinin de istihdam olduğunu ifade eden Günay Kibrit, hem istihdam hem de çalışan engellilerin hakları konusunda çalışma başlattıklarını belirtti.

Kibrit, “Çalışan engellilerimizin uğradıkları ayrımcılık ve haksızlığın önüne geçecek yasal düzenlemelerin hazırlanması çalışmaları tamamlamak üzeredir. Kurulumuz, tüm engel grupları için her alanda fırsat eşitliği” ilkesi doğrultusunda çalışmalarını genişleterek tüm hizmetlere yaymayı hedeflemektedir. Bunun için de her türlü inisiyatifi almaya hazır ve yetkilidir” dedi.

