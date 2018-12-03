Yeniden Doğuş Partisi Kadın ve Gençlik Kolları, Lefkoşa ve Gazimağusada Engelli Eğitim Merkezlerini ziyaret ederek, engelli vatandaşların sorunlarını dinledi.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerde konuşan YDP Kadın Kolları Başkanı Nurcan Çiftçi, "KKTC’nin sosyal bir devlet olması sebebi ile bütün engelli vatandaşların hamisi olmak zorundadır" dedi.

Çiftçi ülkemizde yaklaşık 7 bin engelli vatandaş olduğunu, bunların 2000 tanesinin 18 yaş altı olduğunu ve çok ciddi sıkıntılarının olduğunu söyledi. Çiftçi "Engellilerimizin en önemli sıkıntısı istihdam sıkıntısıdır. Devlet kamu başta olmak üzere özel sektörde engelli istihdamı için özel teşvikler uygulamalıdır" dedi.