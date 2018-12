“Engelsiz Yaşam Evi Bir An Önce Tamamlanmalıdır"

UBP Gençlik Kolları, özel gereksinimli bireylerin sosyal uyum ve iş becerilerini geliştirebilecekleri Engelsiz Yaşam Evi’nin bir an önce hayata geçirilmesini önemle vurgularken bu yönde mücadele vereceklerini belirtti.

UBP Gençlik Kolları yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün tüm dünyada farkındalık yaratmak adına önem arz ettiğini ifade ederek, bu bağlamda hükümetler ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla organize edilen etkinliklerin amacının, engelli bireylerin yalnız olmadıklarını ve toplumun önemli birer parçası olduklarını onlara hissettirmek ayrıca toplumun da bu bilince ulaşmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Günümüzde engelli kavramının dahi tartışıldığı bir dönemde özel gereksinimli kavramının kullanılmasının daha doğru bir anlam ifade edeceğinin hassasiyetini taşıdıklarını belirten UBP Gençlik Kolları, özel gereksinimli bireylerin hayatlarını kolaylaştırma adına ülkemizde yapılması gereken önemli düzenlemelere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

UBP Gençlik Kolları açıklamasına şöyle devam etti;

“Bunlardan biri Engelli Dairesi’nin kurulmasıdır. Bu sayede özel gereksinimli bireylerle veya aileler ile doğrudan irtibat kurulacak ve onların talepleri daha kolay yerine getirilebilecektir.

UBP Gençlik Kolları olarak sadece özel gereksinimli kardeşlerimizin değil onların ailelerinin de hassasiyetlerini karşılamak adına her zaman yanlarında olacağımızı belirtmek isteriz.

Bir başka önemli husus ise 2016 yılında Minareliköy’de temelleri atılan Engelsiz Yaşam Evi’nin henüz tamamlanamamış olmasıdır. Özel gereksinimli bireylerin sosyal uyum ve iş becerilerini geliştirebilecekleri bu yaşam alanının bir an önce hayata geçirilmesini önemle vurgularken bu yönde mücadele vereceğimizi belirtiriz.

Bu çerçevede önümüzdeki süreçte özel gereksinimli bireylere yönelik farkındalığın artırılması ve ihtiyaçlarının karşılanması hedefiyle aktif bir çalışma içerisinde olacağımızı da kamuoyunun bilgisine getiririz”