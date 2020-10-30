Erbaş, din görevlileriyle dün Lefkoşa’da bir araya geldi

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görev yapan din görevlileriyle dün Lefkoşa’da bir araya geldi.



Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hala Sultan Camii Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, din görevlilerinin sevginin kökleşmesi, kardeşliğin filizlenmesi ve nefretin silinmesi için gayret etmek gibi bir vazifesi olduğunu belirtti.

Erbaş, “Bu doğrultuda ümmetin ve insanlığın geleceğine rehberlik etmek; çağın ihtiyaç ve beklentilerini hesaba katarak hizmet üretmeyi gerekli kılmaktadır. Diğer taraftan bu sorumluluk, doğru bilgiyle rehberlik etme, hikmetli sözle hakka çağırma, ahlaklı davranışla örnek olma gibi büyük ama mukaddes bir yükü yüklenmek demektir” şeklinde konuştu.

Bugün yeryüzünün, tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşadığına dikkat çeken Başkan Erbaş, “İnsanlığın, savaşlar, yoksulluk, tabiatın dengesinin bozulması gibi devasa sorunları; ümmet olarak Müslümanların ciddi sıkıntıları var. Dünya insanının büyük bir kısmı, kendini huzur ve güven içinde görmemekte ve maalesef geleceğe umutla bakamamaktadır” ifadelerini kullandı.

Erbaş, bireysel, bölgesel veya küresel yaşanan bütün sorunların ancak İslam’ın bilgi ve hikmete dayalı üstün ahlakı ve bakışıyla çözülebileceğini ifade ettiği konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bunu topluma ve dünyaya taşıyacak olan ise bizleriz. Dolayısıyla sizler milletin, ümmetin ve insanlığın umudu, iyiliğe ve hayra çağıran bir topluluksunuz. Kalplere etki etmek ve akılları doğruya yöneltmek için Kur’an-ı Kerim ve sünnet-i seniyyeden daha güçlü ve etkili söz olabilir mi? Elbette sözümüzü tesirli kılmak için temel kaynağımız Kur’an ve sünnet olmalıdır. Bunun yanında tabi ki aktüel bilgiyi de ihmal edemeyiz. Sosyal bilimler, edebiyat, tarih, toplum, bilim, teknoloji, fizik gibi alanlarda okumalarımız bize çok farklı kazanımlar sağlayacaktır.”



“TARİHTEN DE AÇIKÇA GÖRÜYORUZ Kİ; İNANCINI KAYBEDENLER VARLIĞINI DA KAYBEDİYOR”

Başkan Erbaş, hizmet edilen bölgenin ve muhatap kitlenin iyi tanınıp rehberliğin ona göre yapılması gerektiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

“Biliyoruz ki; başta inanç olmak üzere, dil, kültür, coğrafya, tarih; milleti millet yapan, ayakta tutan, geleceğe taşıyan asli değerlerdir. Tarihten de açıkça görüyoruz ki; inancını kaybedenler varlığını da kaybediyor. Dilini kaybedenler mefkûresini de kaybediyor; kültürünü kaybedenler kimliğini de kaybediyor; tarihini kaybedenler hafızasını da, coğrafyasını da kaybediyor. Bunun için kültürümüz, geleneğimiz ve medeniyetimiz noktasında özellikle yeni nesiller, gençler bağlamında gece, gündüz çalışmak zorundayız.”

“SOSYAL MEDYA KULLANIMINDAKİ DİKKAT VE HASSASİYETLER OLDUKÇA ÖNEMLİDİR”

Dijital mecraların kullanımıyla ilgili uyarılarda bulunan Başkan Erbaş, “Hayatın önemli oranda dijital dünyada yaşandığı günümüzde medya ve sosyal medya kullanımı ve bu alandaki dikkat ve hassasiyetler oldukça önemli hale gelmiştir. Bunun için söz konusu alanlarda da kimliğinizi ve misyonunuzu asla unutmamalıyız. Elbette İslam ve insanlık yolunda çalışmanın ve iyilik gayesi ile hizmet etmenin, sabır gerektiren zorlukları da olacaktır. Nitekim peygamberler, türlü sıkıntılarla karşılaşmışlardır” diye konuştu.

“AYRIM YAPMADAN HERKESE DİNİN EVRENSEL MESAJINI İLETMEK, BU METODUN BAŞLICA İLKELERİDİR”

Tebliğ ve irşad çalışmalarında en doğru yöntemin hikmet ve güzel öğüt olduğuna vurgu yapan Başkan Erbaş, “Sahih bilgi, beşeri ilişkilerde nezaket ve zarafet, “muhataba görelik” yani insanlara seviyelerine ve ihtiyaçlarına göre konuşmak, ilgi, sevgi, hikmet, güzel ve etkili söz, ayrım yapmadan herkese dinin evrensel mesajını iletmek, bu metodun başlıca ilkeleridir. Bu çerçevede Rabbimiz, tebliğde sert ve kaba sözü değil, hikmetli ve etkili sözü emretmektedir.” dedi.

Erbaş, programın ardından beraberindeki heyetle Türkiye’ye döndü.

Hala Sultan Camii Konferans Salonu’nda dün gerçekleştirilen programa, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Din İşleri Başkan Vekili Fahrettin Öğdü, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İbrahim Hilmi Karslı, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, 1. Hukuk Müşaviri Selami Açan, Lefkoşa Din Hizmetleri Müşaviri Erdoğan Eken, Din İşleri Başkanlığı Bölge Temsilcileri, Din Görevlileri Sendikası Başkanı Süleyman Çakır, Din Görevlileri Birliği Başkanı Gökan İnik ile KKTC’de görev yapan erkek ve kadın din görevlilerinin katıldığı belirtildi.