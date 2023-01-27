“Ercan'da ambulans ve sağlık hizmeti bulundurmak yasal zorunluluk”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkanı Dr. Mehmet Zeki Avcı, Ercan Havaalanı’nın, Sivil Havacılığın ICAO ve EURO kontrol kurallarına göre ambulans ve sağlık hizmeti bulundurmak zorunda olduğunu belirtti. Avcı, ambulansı olmayan havaalanlarının standardı ve can güvenliğinin tartışmaya açıldığını kaydetti.

Avcı yaptığı yazılı açıklamada, Ercan Havaalanı’na ilk olarak 2006 yılında Trafik Kazaları Önleme Derneği’nin uğraşları sonucu, Sağlık Bakanlığı 112 Ambulansları konuşlandırıldığını hatırlatarak, “Buradaki ambulansın görevi Ercan Havaalanı dahil bölgeye de hizmet etmekti” dedi.

Avcı, Ercan Havaalanı’nın özelleştirilmesi sonucu havaalanında görevli şirketin, sadece Ercan’a hizmet verecek havaalanında öngörülen standartlara haiz ambulans ve sağlık personelinden oluşan İlk Yardım ve Acil Yardım Birimi oluşturması ve kesintisiz hizmet vermek zorunda olduğunun bilindiğini ifade etti.

Mehmet Avcı, son 17 yılda Ercan’da ambulans eksikliğini ön plana çıkaran bir ölüm vakası yaşanmadığına vurgu yaptı.

TKÖD Başkanı Avcı, aradan 17 yıl geçtiği ve Ercan Havaalanı’na inen uçak ve yolcu sayısı kat kat arttığı halde bugün Ercan Havaalanı’nda konuşlandırılmış hiç ambulans bulunmamasının, Sivil Havacılık kurallarına uygun olmadığı gibi yapılan sözleşmelere de uygun olmadığını belirtti.

-“Ercan Havaalanı’nda sağlık güvenliği olmaması kabul edilemez”

“Günde binlerce yaşlı, hasta ve çocukların seyahat ettiği, ciddi kazaların olabileceği Ercan Havaalanı’nda tüm insanların sağlık güvenliği olmaması kabul edilemez” diyen Avcı, şunları kaydetti:

“Bir insan canının değerli olması şart olan ülkemizde binlerce insanın kullandığı havaalanınca, İlk Yardım ve Acil Sağlık Birimi olmaması, ciddi ve yasal yönleri ile sorgulanmadığı sürece KKTC’de can güvenliği sorgulanamayacaktır.”

Trafik Kazaları Önleme Derneği’nin Kasım 2022’de basın duyurusu ile Ercan Havaalanı’ndaki eksikliği, “Ercan Havaalanı’nda ambulans olmalı” başlığı ile yetkililere ve kamuoyuna duyurduğunu hatırlatan Mehmet Zeki Avcı, buna karşın gerekli önlemlerin alınmamasının dikkat çekici olduğunu belirtti.