Ercan -Gaziköy ana yolunda iki araç yüz yüze çarpıştı: 3 yaralı

Gaziköy ana yolunun birinci kilometresinde sağ şeride geçen araç karşıdan gelen araçla yüz yüze çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre saat 19.30'da meydana gelen trafik kazasında

Müslüm Kartal (E-26) yönetimindeki RN 409 plakalı araç, Ercan istikametinden Gaziköy istikametine seyrederken sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti. Araç, o esnada karşı istikametten gelen Etem Gençoğlan (E-41) yönetimindeki JS 845 plakalı araçla çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile RN 409 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İrem Şen'in (K-28) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri halen sürüyor. Bir diğer yolcunun ise yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması da devam ediyor.