Ercan -Gaziköy ana yolunda iki araç yüz yüze çarpıştı: 3 yaralı

Gaziköy ana yolunun birinci kilometresinde sağ şeride geçen araç karşıdan gelen araçla yüz yüze çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre saat 19.30'da meydana gelen trafik kazasında
Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile RN 409 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İrem Şen'in (K-28) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri halen sürüyor. Bir diğer yolcunun ise yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
Polisin kazayla ilgili soruşturması da devam ediyor.