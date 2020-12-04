Ercan Havaalanının isminin değişecek olması fikrine tepki

Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Genel Başkanı Kadir Dedeoğlu, Kıbrıs Türk Barış Harekâtı’nın sembol ismi, şehit hava pilot binbaşı Fehmi Ercan’ın adını taşıyan ve uluslararası havacılık kodları arasına ERC olarak yerleşen Ercan Havaalanı’nın isminin değişmesi düşüncesinin “üzüntüye yol açtığını” belirtti.

Yazılı açıklama yapan Dedeoğlu, Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesinin ilk hava pilot şehidi olarak dünya ve tarih sahnesinde saygın bir yer edinmiş Şehit Fehmi Ercan’ın aziz hatıralarının yaşatılması ve varoluş mücadelesinin unutulmaması bakımından Ercan isminin onurla yaşatılması gerektiğini kaydetti.

Dedeoğlu açıklamasında, “Böylesi bir değişiklik düşüncesi hepimizde ve özellikle Türk Barış Harekatı gazilerinde ve ailelerinde derin üzüntüye neden olmuştur.” ifadelerine yer verdi.

“Ercan ismi Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesi ile özdeşleşmiştir. Buna binaen Ercan isminin tarih sahnesinden silinmesi bizlerde derin yaralara neden olacaktır” diyen Dedeoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“DR. KÜÇÜK ADI PANDEMİ HASTANESİNE VEYA YENİ HASTANEYE”

“Liderimiz, halk tarafından sevilen değerli devlet adamı olan Dr. Fazıl Küçük ve onun isminin her yerde büyük bir gururla yaşatılması ve asla unutulmaması gereken devlet adamıdır. Bu topraklar üzerinde bağımsız ve egemen devlet olarak yaşamamızın yegane sembol ismidir. Liderimiz Dr. Fazıl Küçük isminin Pandemi Hastanesi’ne veya yapılacak yeni Lefkoşa Şehir Hastanesi veya sizlerin uygun gördüğü saygın bir yere verilmesi bizleri son derece memnun edecektir.”

Dedeoğlu, milli duyguları taşıyan, yaşayan Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği ve ailelerinin bu konudaki hassasiyetini belirterek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuyu bir kez daha gözden geçirmesini takdirlerine bıraktıklarını kaydetti.