Artan Covid-19 vakaları dikkate alınarak Ercan Havalimanı binası içerisinde maske takma zorunluluğu getirildi.

T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamaya göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Dairesi Genel Müdürlüğü’nün talimatı ile Ercan Havalimanı terminali içerisinde gelen ve giden yolcular için maske takma zorunluluğu getirildi.

“Yolcularımızın kendilerinin, sevdiklerinin ve karşısındakilerinin sağlığı açısından havalimanımızda maske takıp sosyal mesafelerine dikkat etmelerini rica ediyoruz.” denilen açıklamada, maske takmayan yolcuların terminal binasına kabul edilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, KKTC’de artan Covid-19 vakaları üzerine Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan yeni karara göre kapalı alanlarda maske kullanılması zorunlu hale getirildiği de hatırlatıldı.