Ercan Havalimanı'na Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı nedeniyle ışıklı Atatürk ve Türkiye panoları konuldu

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünün kutlandığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle T&T Ercan Havalimanı’nda gelen ve giden yolcu bölümlerine ışıklı Türkiye ve Anıtkabir panoları ile 2 boyutlu Atatürk maketleri konuldu.

T&T Ercan Havalimanı’ndan verilen bilgiye göre “Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzyılı” kapsamında havalimanı bayraklarla süslendi.

Giden yolcu bölümünde ise check-in bölümlerinin karşısına büyük bir Türkiye haritası içerisine Atatürk fotoğrafları ile önüne kırmızı halı serilerek üzerine iki boyutlu Atatürk maketi konuldu.

100. yıl kapsamında havalimanı içerisine de 100. yıl bayrakları ile TC ve KKTC bayrakları asıldı.