Ercan Havalimanı'nın yeni terminali ve pisti yarın hizmete girecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yeni pist ve terminal binasına kavuşan Ercan Havalimanı'nın KKTC'nin dünyaya açılan penceresi olacağını söyledi.

Ercan Havalimanı'ndaki çalışmalarla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Arıklı, 450 milyon avro yatırımla yapılan yeni terminal binası ve pistin açılışının, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 Temmuz'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümünde gerçekleştirileceğini belirtti.

Havalimanı projesinin KKTC'nin prestijli projelerinden biri olduğunu ve yap-işlet-devret modeliyle inşa edildiğini anlatan Arıklı, "Ercan Havalimanı, KKTC'nin dünyaya açılan penceresi olacak. Havalimanı yılda 10 milyon yolcu kapasiteli fakat bu ek bir yatırımla 15 milyona kadar çıkabilir. Dolayısıyla buna, bizi 2050'li yıllara kadar taşıyacak bir yatırım diyebiliriz." dedi.

Bakan Arıklı, Ercan Havalimanı'nın 3 bin 200 metre uzunluğu ve 45 metre genişliğindeki yeni pistinin geniş gövdeli büyük uçakların inmesine imkan sağladığına dikkati çekerek, bu durumun hem ülkeye daha fazla turist gelmesine hem de bilet fiyatlarının düşmesine katkısı olacağını vurguladı.

Ercan Havalimanı'nın şu an için yıllık 4 milyon yolcu kapasitesinin, yeni terminal ile pistin hizmete girmesi ve bilet fiyatlarının da düşmesine paralel olarak ilk etapta 7-8 milyona çıkabileceğini ifade eden Arıklı, "Günün sonunda iyi bir iş yaptığımızı ve ülkemize önemli bir eser kazandırdığımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

- "Güney Kıbrıs'a fark attığımız projelerden biri"

Ercan Havalimanı için yapılan yeni terminal ve pistin KKTC için prestij ve vizyon projesi olduğuna işaret eden Arıklı, "Güney Kıbrıs'a fark attığımız projelerden biri. Bölgenin en büyük havalimanı olacak. Güney Kıbrıs'ta böyle bir havaalanı bulunmuyor. Gurur duyduğumuz bir proje." ifadelerini kullandı.

Arıklı, Ercan Havalimanı'nın teknik donanımının dünyada sayılı havalimanında bulunduğunu belirterek, terminal binasının, gelecekte yolcu sayısının artması ve taleplere göre yatırım yapılarak "tam akıllı" hale getirilebileceğinin altını çizdi.

- "KKTC ekonomisine yıllık yaklaşık 30 milyon avro katkı sağlayacak"

Yarın açılışı yapılacak Ercan Havalimanı'nın bugünkü değerinin 1 milyar avro olduğuna dikkati çeken Bakan Arıklı, projenin ülke için büyük bir ekonomik kazanım olduğunu dile getirdi.

Arıklı, havalimanının ülke ekonomisine turizm, hizmet sektörü, ihracat ve diğer alanlarda doğrudan katkı sağlayacağını dile getirerek, "Yeni Ercan Havalimanı, yap-işlet-devret modeliyle Gelir İdaremize yılda yaklaşık 30 milyon avro tutarında bir kazanç sağlıyor. Yapımcı firmanın işletme süresi dolduğunda hem 1 milyar dolarlık bir havalimanı KKTC'ye kalacak hem de yılda yaklaşık 30 milyon avro devletin kasasına girecek. Düşünün bu havalimanı 2009 yılında yılda 10 milyon avro zarar ediyordu." ifadelerini kullandı.