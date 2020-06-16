Ercan Havalimanı uçuşlara hazır

KKTC’nin dünyaya açılan tek penceresi konumundaki Ercan Havalimanı, KOVID-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 22 Mart 2020’de hizmetlerine geçici olarak ara vermişti.

Bakanlar Kurulu’nun kararları uyarınca kapılarını yeniden açmaya hazırlanan havalimanına yarın Pegasus Hava Yolları, 20 Haziran’da ise Türk Hava Yolları KKTC-TC karşılıklı sefer düzenleyecek.

Her iki hava yolu şirketi 1 Temmuz’da’ ise seferlerini artırarak uçuşlara devam edecek.

Kovid -19’a karşı yapılan hazırlık çalışmalarına işaret eden T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü Serhat Özçelik, terminalde güvenlik noktaları, check-in, gelen ve giden yolcu salonları, muhaceret kontrol bölümlerinde sosyal mesafe ve hijyen odaklı olarak yeni bir sisteme geçtiklerini belirterek, KOVID-19 geçene kadar havacılıkta bundan sonra yeni bir dönemin başladığını kaydetti.

Özçelik, havalimanının uçak seferlerine kapalı olduğu dönemde kendi ve Değirmenlik Belediyesi’nin sağlık ekipleri tarafından terminalin her noktasının düzenli olarak ilaçlandığını, ilaçlamanın bundan sonra da devam edeceğini belirtti.

Özellikle terminal girişlerine termal kamera, dezenfektanlı paspas, sosyal mesafe çizgileri ve tüm terminalde el dezenfektan istasyonlarının yerleştirildiğini kaydeden Özçelik, Sağlık Bakanlığı’na ait termal kameralarda yolcuların dikkatle sıcaklıklarının ölçülmesine devam edileceğini ayrıca güvenlik taraması öncesinde insanlar arasında yeterli sosyal mesafenin korunmasını sağlayacaklarını belirtti.

Özçelik, T&T Ercan Havalimanı’nda uçuşların durduğu dönem iyi kullanılarak, mevcut pistinin sorunlu bölümlerinin yeniden yapıldığını kaydetti.

Apron ile taksi yollarının çizgilerinin yenilendiğini pist boyama işleminin ise Temmuz ayında yapılmasının planlandığını ifade eden Özçelik, havalimanındaki elektronik bölümlerin de bakımının yapıldığını belirtti.

Değirmenlik Belediyesi tarafından havalimanı etrafında peyzaj düzenlemesi yapıldığını da ifade eden Özçelik, sağlık açısından herkesin alınan kurallara uymasını istedi.