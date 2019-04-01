Ercan Havalimanı yılın ilk çeyreğinde 5 bin 777 uçağa hizmet verdi

Ercan Havalimanı, yılın ilk çeyreğinde 5 bin 777 inip ve kalkan uçağa; 53 bin 377 de transit uçuşa hizmet verdi.

2018 yılının ilk üç ayında ise 6 bin 561 uçak Ercan Havalimanı’na inip kalkarken, 50 bin 796 uçak da Ercan hava sahasından transit geçti.

Sivil Havacılık Dairesi’nin sosyal medya sayfasındaki paylaşımına göre, 2019’un ilk üç ayında, Ercan Havalimanı’na inen ve kalkan uçakların sayısı 2018’in aynı dönemine göre yüzde 13.5 azalırken, transit uçuşlar yüzde 5.08 arttı.