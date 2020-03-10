"Ercan'ın tüm uçuşlara kapatıldığı bilgisi doğru değil"

Bayındırlık ve Ulaştıma Bakanlığı sısyal medyada yayılan, Ercan Havalimanı’nın tüm uçuşlara kapatıldığı ile ilgili haberleri yalanladı.

Yapılan açıklamada, “Sosyal medyada, Ercan Havalimanı’nın tüm uçuşlara kapatıldığı ile ilgili dönen bilgi, gerçekleri yansıtmamaktadır” denildi.

Açıklamada, Bakanlar Kurulu tarafından bugün alınan karara göre, 1 Nisan 2020 tarihine kadar sadece İtalya, Fransa ve Almanya çıkışlı charter uçuşlara bir sınırlama getirildiği, bunun dışındaki uçuşlarda herhangi bir sınırlama veya kısıtlama olmadığı vurgulandı.