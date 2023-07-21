Ercan yeni terminal binası ve pistinde uçuşlar başladı

Ercan Havalimanı yeni terminal binası ve pisti, dün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın da katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninin ardından, bugün sabah itibarıyla uçuşlara başladı.
T&T Havalimanı İşletmeciliğinden alınan bilgiye göre, yeni terminal binasındaki ilk uçuş planlandığı şekilde bugün saat 07.40’da PGT1851 sefer sayılı Pegasus Hava Yolları’nın Ercan-Adana seferi oldu.
Bu uçuşun ardından, program kapsamında diğer iniş ve kalkışların da herhangi bir sorun olmadan devam ettiği belirtildi.
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Bugüne gelene kadar yaşanan zorlu sürece de değinen Bakan Arıklı, sürece katkı koyan herkese teşekkürlerini iletti.
- Yeni Ercan Havalimanı terminal binası ve pisti
10-12 milyon yolcu kapasitesine sahip Yeni Ercan Havalimanı terminal binasında 60 check-in kontuar, 44 pasaport kontrol noktası ve 5 bagaj alanı bulunuyor.
Bunun yanında 128 bin metrekare terminal alanına sahip olan yeni havalimanında, 9 körük, 30 uçak park yeri, 85 bin metrekare 1500 araçlık otopark mevcut.
2 bin 755 metre uzunluğundaki mevcut pistin güneyine inşa edilen yeni pist ise 3 bin metre uzunluğunda.