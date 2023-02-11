Ercandan Adanaya yarın afete özel uçak seferi...

Ercandan Adanaya yarın afete özel uçak seferi...
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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi’nin (KKTC AFAD) girişimleriyle yarin KKTC 'den Türkiye 'ye  Afete özel 1 uçak seferi planlandi.

Basbakanlik aciklamasina göre 15.00 Ercan - Adana seferi icin basvuru kabul ediliyor.

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Acıklamada şunlar kaydedildi:

"Deprem felaketinden etkilenenler için düzenlenen bu seferlerden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız; 

Başvuru için Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi (KKTC AFAD) 0548 884 18 18 ve 0533 874 00 93 telefon numaralarını veya Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı telefon numaraları olan 0542 880 76 44 ve 0533 863 82 88 telefon numaralarını arayarak kayıt yaptırabilir."

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