Ercan’ın Türkiye’nin ‘iç hatlar’ söylemı̇ bazı kesı̇mlerı̇n tepkı̇sı̇ne neden oldu

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun Ankara'da Binali Yıldırım'la Ercan Havaalanı’nın “iç hatlar kapsamına alınması” konusunu görüştüklerini söylemesi ülkede birçok kesim tarafından eleştirildi.

Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Faiz Sucuoğlunun Ercan’ın Türkiye’nin iç hatları olmasına yönelik açıklamalarına tepki gösteren isimler arasında. Akıncı, “Ercan’ı iç hat yapacak ve vilayetleştirme sürecinde bir adım daha atacak diye sevinecek halimiz mi var?" dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da ‘İki egemen devlet’ konuşuyorsunuz, bu iddialarınız söylediğinizle uyumlu bir statü mü?” diye sordu.Erhürman, söz konusu iddiaların ne diplomasi açısından ne Kıbrıs sorunu açısından ne yürüttükleri tezleri açısından ne de ekonomi açısından hiçbir şey ifade etmediğini vurguladı. Erhürman, bu durumu ciddiyetsizlik olarak niteledi. Ercan Havaalanı’nın TC iç hatlara bağlanacağı iddialarıyla ilgili konuşmalarına devam eden Erhürman, “UBP 3 senedir hükümette değil mi? Bu kadar zaman bu konuyu neden konuşmadılar da seçime 3 gün kala konuşuyorlar? Başbakan Ankara’ya gitti, görüşmeden sonra ortak açıklama yapılmadı. Sadece fotoğraflar yayınlandı, ortak bir açıklama yapılmadı" dedi.

Ulaştırma eski Bakanı Tolga Atakan da söz konusu açıklamanın "altı doldurulmamış, teknik çalışması yapılmamış bir “balon” söylemden ibaret" olduğunu söyledi. Atakan: "Bu tarifeler Türkiye Cumhuriyeti tarafından kimi meydanlarda “garanti” altına alınmıştır, Fark oluşursa devlet tarafından ödeni" şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’ni Başkanı Dimağ Çağıner ise "Sektörün veya ülkenin insanının talebi uçuşların ucuzlatılmasıdır. Ucuzlatmanın yöntemi ne ise o yapılmalıdır. Bundan önce turizm, eğitim sonra tüm toplum ve ekonomi faydalanacaktır. Seçim öncesi gereksiz tartışmalar bu ülkeyi geriye götürür. Ucuz siyaset karın doyurmuyor" dedi.