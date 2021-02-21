Erdal Gökhan, hayata veda etti...

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın fotoğrafçısı, eski Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) foto muhabirlerinden Erdal Gökhan 77 yaşında hayatını kaybetti.

Gökhan, yarın Girne Nurettin Ersin Paşa Camii’de kılınacak öğle namazının ardından Karaoğlanoğlu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

1944’te Limasol’da doğan Erdal Gökhan gerek TAK’ta gerekse Cumhurbaşkanlığı’nda çalıştığı dönemde birçok tarihi olayı fotoğraflamıştı.

Bozkurt gazetesinde başladığı meslek hayatını TAK’ta devam ettiren ve emekli olunca Kıbrıs gazetesinde de çalışan Erdal Gökhan daha sonra Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın özel fotoğrafçısı olarak uzun yıllar Cumhurbaşkanlığı’nda görev almıştı.