Erdem: “İzlenimlerimizi ve buranın beklentilerini ifade etme imkanı bulacağız"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Ada'ya güçlü bir dostluk grubu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, "Arkadaşlarla planlamalar yapıyoruz, Türkiye'ye dönünce Meclis Başkanımızı, sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Bey'i ziyaret ederek, izlenimlerimizi ve buranın beklentilerini ifade etme imkanı bulacağız." dedi.

TBMM-KKTC Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Erdem, 26-29 Mayıs'ta KKTC'ye gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin temaslarını AA muhabirine değerlendirdi.

KKTC Cumhuriyet Meclisinin davetiyle ülkeye geldiklerini belirten Erdem, başkanlığını yaptığı heyette, AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek'in yer aldığını söyledi.

Erdem, dolu dolu bir program geçirdiklerini, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün anıt mezarı ve KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın kabri ve Boğaz Şehitliği'ni ziyaret ettiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edildiklerini aktaran Erdem, TBMM-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu ile KKTC Cumhuriyet Meclisi Dostluk Grubunun da faydalı bir çalışma toplantısı gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

Erdem, KKTC'de çok taraflı görüşme imkanı bulduklarını ve heyettekilerin bundan memnuniyet duyduğunu vurguladı.

KKTC parlamentosunun içindeki dengeler açısından zor bir hükümet kurabilme imkanı tanıdığını dile getiren Erdem, "KKTC, kurulan son hükümet, Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı ile aslında bir istikrarı yakalamış. Bunu inşallah sürdürebilirlerse KKTC daha güçlü temsiliyet kazanacaktır. Bunu da hissettirdi. Cenevre'deki 5+1 gayriresmi Kıbrıs toplantısında 'bağımsız, egemen iki devlet teziyle görüşmeler yapılacaksa bir araya gelebiliriz' denildi. 2017'deki Crans Montana'da federasyon fikri, Yunan ve Rum tarafı nedeniyle çökmüştü. Tarafların (Türkiye ve KKTC) birlik ve beraberlik içerisinde bu tezi savunuyor olması çok anlamlı." diye konuştu.

Erdem, Kapalı Maraş'ın geçen yıl ekim ayında açılım sürecinin başladığını hatırlatarak, Doğu Akdeniz'de hem Türkiye hem de KKTC'nin haklarını en güçlü şekilde savunabilmenin, bu tezleri dünyaya açıklayabilmenin iki hükümetin güçlü olmasıyla gerçekleşebileceğine ve böyle bir dönemin yakalandığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın enerjisini net bir şekilde gördüklerini dile getiren Erdem, Tatar'ın heyetle konuşmasının da etkileyici olduğunu ve azminin de fazlasıyla iyi göründüğü belirtti.



"CUMHURBAŞKANIMIZ, KKTC'YE BİR BABANIN EVLADI GİBİ BAKIYOR"Erdem, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs'ı çok dikkatle takip ediyor. Cumhurbaşkanımız, KKTC'ye bir babanın evladı gibi bakıyor. Türkiye kendi yatırımlarından kısıp KKTC'ye en iyisini yapmaya çalışıyor. Daha iyisini de yapacak." şeklinde konuştu.Doğu Akdeniz'deki mücadele için sondaj ve sismik araştırma gemilerinin alındığını hatırlatan Erdem, bu gemilerin hem KKTC hem de Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını korumak için alındığını söyledi.Erdem, "Başkanlık sisteminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yardımcısı Fuat Oktay'ı Kıbrıs'ta sorumlu kıldı. Eskiden bir bakan olurdu, yeni sistemde Cumhurbaşkanı Yardımcısı bütün bakanların da üzerinde olduğu için çok daha güçlü bir temsil yakalanmış oldu. Bunu da her gelişimizde fark ediyoruz. Her gelişimizde KKTC'de yeni bir yatırım ve planlamayı konuşur olduk." ifadelerini kullandı."BİZİM MİSYONUMUZ ÇOK DAHA ÖNEMLİ DİYE DÜŞÜNÜYORUM"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, KKTC'deki seçimler ve hükümetin kurulması süreci sebebiyle Ada'ya ziyaretlerini ertelediklerini hatırlatan Erdem, şöyle devam etti:"Güçlü bir dostluk grubu ziyareti oldu. Arkadaşlarla planlamalar yapıyoruz, Türkiye'ye dönünce Meclis Başkanımızı, sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Bey'i ziyaret ederek, izlenimlerimizi ve buranın beklentilerini ifade etme imkanı bulacağız. Bizim misyonumuz çok daha önemli diye düşünüyorum çünkü burada başlayan veya düşünülen projeler var ama her iki ülkenin bürokrasisinde takılabilir. Biz bunlara farklı bir mekanizmadan, direkt bakanlarla görüşerek, çözüm bulma imkanı bulacağımıza inanıyoruz. Heyetimizdeki uluslararası komisyonlarda görev yapan arkadaşlarımın da KKTC'nin haklarını yurt dışında daha dikkatle ileri sürmelerinin imkanı olacak."Türkiye'de konu Kıbrıs olduğunda TBMM'de muhalefet ve iktidarın uzlaştığı bir nokta oluştuğunu, esasında TBMM-KKTC Dostluk Grubu'nun 600 vekilden oluştuğunu, kendilerinin 11 kişilik sembolik bir komisyon olarak çalıştıklarını ifade etti.Erdem, "Çok şey yapabileceğimize inanıyoruz, yapacağız da. KKTC'ye daha sık geleceğiz, arkadaşları da daha sık bekleyeceğiz. Karşılıklı etkinlikler, paneller ve çalışma ziyaretleri de yapabiliriz. Toplumun bilemediği, bazı basın organlarında çıkan yanlış tanıtımların da önüne geçmiş oluruz, iki kardeş halkı samimi bir şekilde bir araya getiririz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.