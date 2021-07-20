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Erdoğan adadan ayrıldı
Kıbrıs
20 Temmuz 2021 Salı 19:00
Kıbrıs Genç Tv
20 Temmuz Barış ve Özgürlük bayramı kapsamında, dün KKTC’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, temaslarını tamamlayarak, askeri törenle adadan ayrıldı.
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