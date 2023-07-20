Erdoğan bugün KKTC’ye gelecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak üzere bugün KKTC’ye gelecek. TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı yapımı tamamlanan Yeni Ercan Havalimanı'na iniş yapacak.

Körfez ülkelerine yönelik yaptığı 3 günlük resmi ziyaretin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçecek olan TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Ercan Havalimanı’nın açılışına katılacak. Açılışın ardından Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı’na gidecek. Burada yapılacak karşılama töreninin ardından Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ikili görüşmede bir araya gelecek.

Sonrasında TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa Atatürk Anıtı önündeki törene katılacak. Törende, Anıt Özel Defteri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanacak.

Erdoğan son olarak Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki Resmigeçit Töreni’ne katılacak. İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanmasıyla başlayacak tören, Yavuz Çıkarma Plajı’ndan getirilen bayrakların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teslim edilmesiyle devam edecek. Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı konuşmaların ardından halk dansları gösterisi ve resmigeçitle sona erecek.

Erdoğan’ın törenin ardından, akşam saatlerinde adadan ayrılması bekleniyor.