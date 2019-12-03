Erdoğan: "Havayı kirleten firmaları ilanihaye çalıştıramayız"

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, termik santrallerle ilgili düzenlemeyi veto etmesine ilişkin, "Bir tarafta halkım, bir tarafta buradaki sermaye var. İnsanımızın temiz havayı solumasına fırsat vermeyen kuruluşları biz ilanihaye çalıştıramayız." dedi.

Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Londra'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanında açıklamalarda bulundu.

Termik santrallere filtre takılmasının ertelenmesini de içeren kanun tasarısını veto etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnsanımızın temiz havayı solumasına fırsat vermeyen kuruluşları biz ilanihaye çalıştıramayız. Bir tarafta halkım bir tarafta buradaki sermaye var. Kusura bakmasınlar biz bu adımı attık. Büyük ihtimalle bu yeniden ihaleye gider. Başka bu işin çıkışı yoktur. Halkım diyor ki, 'Biz burada hava kirliliğinden maalesef yaşamakta sıkıntı çekiyoruz.' İş bitmiştir. Buradaki kararın vericisi birinci derecede halkımdır. Siz bu karara uymazsanız, para kazanacaksınız diye halkımızın zehirlenmesine fırsat veremeyiz."