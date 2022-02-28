Erdoğan ile Tatar, telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, akşam saatlerinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefonda görüştü.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılıklı olarak birbirlerinin Miraç Kandili’ni kutlayarak ülkeye, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne, İslâm âlemine ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni etti.