Erdoğan ile Trump yarın görüşecek

Türiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yarın Beyaz Saray’da görüşecek.

Görüşmede, Suriye konusunda varılan mutabakatın hangi ölçüde uygulandığı ve ABD’nin yeni dönemde YPG/PKK ile ilişkisi konularının öncelikli olarak ele alınması bekleniyor.

Beyaz Saray’da önce baş başa, sonra da heyetler arası görüşmede bir araya gelecek iki liderin ajandasında birçok önemli dosya bulunuyor.

Gündemde İkili ilişkilerin son dönemdeki istikametini büyük oranda belirleyen Barış Pınarı Harekatı sonrasında Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeler ve iki ülke arasında varılan ateşkes anlaşması var.