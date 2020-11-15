Erdoğan, KKTC'de

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, beraberindeki heyetle KKTC’nin 37. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere KKTC’ye geldi.

Saat 12.30’da özel uçağıyla, Ercan Havaalanı’na inen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, burada devlet töreniyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtında ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenecek törene katılacak.