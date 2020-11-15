Erdoğan KKTC'den ayrıldı

KKTC’nin kuruluşunun 37’nci yıl dönümü kutlamaları törenlerine katılmak için ülkeye gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarını tamamlamasının ardından adadan ayrıldı.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki üst düzey yetkililer, Ercan Havaalanı’nda resmi törenle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından uğurlandı.
Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki törene katılan Erdoğan ayrıca, Kapalı Maraşı’ı ziyaret etmiş, Acil Durum Hastanesi’nin açılış törenine katılmış ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la başbaşa görüşmüştü.