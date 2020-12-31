Erdoğan, Tatar'ın yeni yılını kutladı

Erdoğan, Tatar'ın yeni yılını kutladı
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni yılını kutlayarak, huzur ve esenlikler diledi. 
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanları, yeni yılın Türk dünyasına, bölgeye ve dünyaya sağlık, güvenlik, huzur, mutluluk ve refah getirmesi temennilerini ilettiler. 

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