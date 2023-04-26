Erdoğan, Türkiye’deki depremde kurtarma çalışmalarına KKTC’den katılanlara madalya ve nişan verdi

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde fedakarlık gösteren yerli ve yabancı arama kurtarma ekiplerine yönelik olarak Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi.

Törene KKTC’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu da katıldı. Törende, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ve Halkı'nın sergilediği destek ve dayanışmadan ötürü Büyükelçi Korukoğlu'na takdir belgesi, KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Attilla Karaca, Piyade Albay Ufuk Hilmi Orhan, İstihkam Binbaşı Güven Karabıyık ile Piyade Binbaşı Vedat Özerkin'e madalya ve nişan tevdi edildi.

Yurt dışından gelen misafirler başta olmak üzere, herkese ayrı ayrı teşekkür eden Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz devletimizin 3 farklı kategoride nişan ve madalyası bulunuyor. Kısa süre önce Madalyalar ve Nişanlar Kanunu'nda yaptığımız değişiklikle buna bir tane daha ekleyerek, Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı'nı ihdas ettik. Amacımız deprem, sel gibi doğal afetler ile salgın hastalıklara karşı mücadelede kahramanlık sergileyenleri bu madalya ve nişanla ödüllendirmektir. İnşallah biraz sonra takdim edeceğimiz madalya ve nişanlarla yeni uygulamanın ilk adımını atmış olacağız. Elbette duamız ne ülkemizin ne de dünyadaki bir başka devletin 6 Şubat benzeri felaketlerle asla karşılaşmamasıdır. Biz, kimsenin bizim yaşadıklarımızı yaşamasını da böyle ağır kayıplar ve yıkımlarla sınanmasını da istemeyiz. Ama afetlerin hayatın bir gerçeği olduğunu da unutmuyoruz. En zor günlerimizde yanımızda olan sizler gibi fedakarlık abidelerini ihmal edemeyiz. Gayreti, fedakarlığı, iyiliği karşılıksız bırakmamak bizim kadim kültürümüzün bir gereğidir. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez. İşte bugünkü törenimizle sizlere teşekkür borcumuzu ödemek istiyoruz."