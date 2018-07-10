ERDOĞAN, VATANDAŞLARLA TOKALAŞTI, ÇOCUKLARI KUCAĞINA ALDI

Türkiye Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından resmi ziyaret için bu akşam KKTC’ye gelen Recep Tayyip Erdoğan, ülkeye gelişinin ardından yaklaşık yarım saatini Ercan Havaalanı’nda geçirdi.



Üst düzey yetkililerin yanı sıra apronda bulun sivil toplum örgütü yetkililerinden bazıları Erdoğan’a hediye verdi.



Bu sırada Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle’nin Erdoğan’a üzerinde cami olan bir tablo hediye ettiği görüldü.



Erdoğan, kendisini karşılayanlarla tek tek el sıkışarak kısa süreli sohbet etti.



Lefkoşa’ya gelmek üzere aprondanCumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’la birlikte makam aracına binen Recep Tayyip Erdoğan,Ercan'da kendisini bekleyen vatandaşların yanında durup aracıdan indi.



Kalabalık, "Recep Tayyip Erdoğan" sloganlarının yanı sıra sık sık tekbir getirdi.



Zaman zaman izdihamın da yaşandığı buluşmada Erdoğan, vatandaşlarla tokalaştı, çocukları kucağına aldı.



Kendisini bekleyen vatandaşlara ayrılan bölge boyunca yürüyen Erdoğan, 10 dakikadan fazla süre burada kaldı.



Erdoğan’ın havaalanından ayrılmasının üzerinden 20 dakika geçmesine rağmen TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterlerinin asılı olduğu araçlar Ercan Yonca Kavşağı’na doğru uzun kuyruklar oluşturdu.



TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekleyen vatandaşların birçoğu Erdoğan’a çiçek vermeye, fotoğraf çektirmeye ve sarılmaya çalıştı.



Polis ve güvenlik görevlilerinin zaman zaman zor anlar yaşadığı gözlemlendi.

Erdoğan ve beraberindekiler Ercan Havalimanı’ndan ayrılarak Lefkoşa’ya Atatürk Anıtı’na geldi. Heyet daha sonra Cumhurbaşkanlığı’na geçti.