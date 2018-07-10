“ERDOĞAN’A ŞÜKRANLARIMIZI ARZ ETMEYİ GÖREV SAYIYORUZ”

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği, bu akşam KKTC’yi ziyaret edecek Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını arz etmeyi görev saydıklarını belirtti.

Dernek’ten yapılan yazılı açıklamada, “Devletimizin ve halkımızın tek garantörü Anavatan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı adamıza bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bu münasebetle şükranlarımızı arz etmeyi görev sayıyoruz” denildi.

Erdoğan'ın bu ziyaretinin KKTC’yi sevenleri gururlandırıp, umutlandırırken “devletin içinde devlete karşı düşmanlık besleyenleri” huzursuz ettiği kaydedilen açıklamada, ziyaretin öneminin farkında olunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Erdoğan’a “hoş geldiniz” denilerek sevgi ve saygıyla karşılandığı belirtildi.